Tygodniowy przegląd prasy 28.07.2024: Bytów, 21.07-27.07.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Bytowa

Lechia Gdańsk zagra pierwszy mecz w PKO Ekstraklasie na stadionie Polsat Plus Arena. Biało-Zieloni zmierzą się z Motorem Lublin (26.07.2024 r, piątek, godz. 20.30). Trener Szymon Grabowski ma w kadrze nowego zawodnika, Tomasza Wójtowicza, ale to nie oznacza, że na pewno pojawi się w podstawowej "11". W jakim składzie Lechia zagra w meczu z Motorem?

Dzielnicowy to policjant zatrudniony w pionie prewencji, tzw. policjant ,,pierwszego kontaktu” dbający o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w swoim rejonie, to funkcjonariusz do którego każdy może się zwrócić o pomoc, poradę prawną bądź przekazać informacje dotyczące bezpieczeństwa. Dziś prezentujemy sylwetki i kontakt do dzielnicowych z powiatu bytowskiego.

Yach Music Festiwal 2024 to sztandarowa impreza gminy Czarna Dąbrówka. Działo się. Wszyscy uczestnicy otrzymali specjalne, okolicznościowe statuetki.

Lechia Gdańsk dokonała wzmocnienia składu. Nowym piłkarzem Biało-Zielonych został już oficjalnie Tomasz Wójtowicz. 20-letni piłkarz przechodzi w Gdańsku testy medyczne i po nich podpisał trzyletni kontrakt. Ostatnio występował w Ruchu Chorzów. Wójtowicz będzie już mógł zagrać w piątkowym meczu z Motorem Lublin.