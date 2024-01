Tygodniowy przegląd prasy 28.01.2024: Bytów, 21.01-27.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Bytowa

Szykuje się zmiana siedziby powiatowej weterynarii. Zamiast Miastka ma to być Bytów. Zmianę "przyspiesza" Zdzisław Piskorski, prezes PKS w Bytów, który już w 2022 roku przygotował w swojej bytowskiej bazie pomieszczenia na inspektorat. Teraz zapowiedział, że jeśli weterynaria się nie przeniesie, zacznie domagać się zwrotu poniesionych kosztów i zapłaty czynszu, którego nie dostał. Dodajmy, że w 2022 roku przenosiny zablokowano politycznie.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Zagra w Bytowie. Mnóstwo cennych fantów do wylicytowania. Sporo będzie się działo na rynku i w Bytowskim Centrum Kultury.

oppo pad neo to tablet, który dzięki oszałamiające...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

galaxy tab s6 lite to twoje niezastąpione narzędzi...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Bytowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na drodze krajowej w Niezabyszewie. Kierowca nie dostosowując prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem, a następnie dachował w rowie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

29-letni kierowca w Bytowie stracił auto, bo nie zatrzymał się na znaku "stop". Miał pecha, bo zobaczyli go policjanci, którzy patrolowali swój rejon. Gdy mundurowi zainteresowali się kierowcą, okazało się, że ich spotkanie będzie miał poważne konsekwencje.

Najpierw niezbędna dokumentacja, a potem prace – rząd zapewnił samorząd Elbląga o finansowaniu spornego, do niedawna, odcinka toru wodnego prowadzącego do portu w mieście na Warmii. - Bez możliwości zawijania statków do portu w Elblągu inwestycja w przekop mierzei nie miała sensu – mówił Witold Wróblewski, prezydent miasta.