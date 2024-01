Stary dworek odzyskał piękno. Dokonał tego Czesław Lang. Prace kosztowały krocie, ale warto było| ZDJĘCIA,WIDEO

Pałac w Poborowie powstał w połowie XVII wieku. Jego właścicielami byli Puttkamerowie. To trójkondygnacyjny obiekt na kamienno-ceglanej podmurówce z barkowym wyposażeniem. Od 1961 r. jest wpisany do rejestru zabytków. Wokół niego zlokalizowane są dawne zabudowania folwarczne - stodoła, spichlerz, stajnia, magazyny). Przypałacowy park (pierwotnie miał około 5,3 ha) rozwijany był do XIX wieku.