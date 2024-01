Ścieżki rowerowe do 33 km od Bytowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 13 - 14 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w pobliżu Bytowa? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 33 km od Bytowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Bytowa proponujemy na weekend.

Rowerem w pobliżu Bytowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 33 km od Bytowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 stycznia w Bytowie ma być -2°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Bory Tucholskie - Kaszubska Marszruta i okolice Stopień trudności: 1.0

Dystans: 99,77 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 650 m

Suma zjazdów: 659 m Lubimyrowery.pl poleca trasę rowerzystom z Bytowa Trasa jest kombinacją szlaków i tras wiodących przez okolice Borów Tucholskich. Przebieg zbudowany na bazie szlaków Kaszubskiej Marszruty, niebieskiego szlaku rowerowego z Bydgoszczy do Chojnic, czarnego szlaku rowerowego Tuchola - Bachorze oraz zielonego szlaku rowerowego Greenways Naszyjnik Północy. Trasa w sam raz na weekendową rodzinną wycieczkę rowerową jedno lub kilku dniową. NA jej przebiegu można zaobserwować różnorodność i piękno przyrody Borów Tucholskich. Nawierzchnia trasy w całym jej przebiegu przejezdna dla rowerów turystycznych i dla każdego rowerzysty - nawet z niedużym doświadczeniem. Na całym przebiegu tylko kilka wzniesień raczej mogących przysporzyć odrobinę problemów osobom ze słabszą kondycją. Oznakowanie szlaków i tras na bazie, których zbudowaliśmy przebieg trasy dobre, ale z niewielkimi brakami. Głównie oznakowanie pojawia się na rozjazdach i skrzyżowaniach. Brakuje oznakowania potwierdzającego za skrzyżowaniami - dotyczy to Kaszubskiej Marszruty. Szlaki rowerowe czarny i niebieski oznakowane dość dobrze według standardów PTTK. Szlak zielony Greenways oznakowany dość niedbale. Widać, że oznakowanie dawno nie było odnawiane. Do przejazdu trasą warto skorzystać z udostępnionego śladu GPX lub mapy turystycznej.

🚲 Trasa rowerowa: Zaborski Park Krajobrazowy i okolice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 97,24 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 618 m

Suma zjazdów: 630 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Bytowa Zaborski Park Krajobrazowy i jego najbliższe okolice, to wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej, czy kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych. Rowerem dotrzeć można niemalże wszędzie, jak również zagłębić się tam, gdzie nie dojedzie się samochodem… i to w tym wszystkim jest najpiękniejsze! Przedstawiamy wam pomysł na ciekawą trasę która wiodła bezdrożami oraz wytyczonymi szlakami rowerowymi.

🚲 Trasa rowerowa: Wokól jeziora Wdzydze Stopień trudności: 1.0

Dystans: 41,9 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 51 m

Suma podjazdów: 457 m

Suma zjazdów: 442 m Mac.kis poleca trasę rowerzystom z Bytowa

Kilkugodzinna trasa rowerowa wokół j. Wdzydze. Momentami dość trudna bo cześć trasy to drogi leśne i piaszczyste, często wiec trzeba zsiąść z roweru. Lecz cała wycieczka jest bardzo malownicza bo prowadzi przez Wdzydzki Park Krajobrazowy. Prawdziwą perła, która decyduje o walorach Parku, jest zespół 4 jezior rynnowych(j. Radolne, Gołuń, Jelenie i Wdzydze) otoczonych przez duże kompleksy leśne - głównie iglaste. Nawierzchnia: od szutru do piachu i asfaltu. Rozpoczynamy wycieczkę w Przytarni położonej na płd. krańcu j.Wdzydze. Jest to typowa wieś kaszubska. Startujemy z domku naszej kuzynki i po 500 m docieramy do szlaków rowerowych: czerwony to pętla Przytarnia, zielony to szlak wdzydzki. Dojeżdżamy do Strugi, mijamy pięknie położone pole namiotowe i parking nad samym jeziorem z możliwością kąpieli. My nie korzystamy bo to dopiero początek.

Piaszczystą i niestety uczęszczaną przez samochody drogą (zielony rowerowy) kierujemy

się na płn. wzdłuż j. Wdzydze i dalej do Jonin Małych i pięknie położonej nad samym jeziorem Wygody(raj dla wędkarzy).Droga odbija od jeziora i dojeżdżamy do miejscowości Rów. Tutaj straszny piach i momentami trzeba rower pchać.

W Parku Wdzydzkim drogowskazami są kamienie; taki kamień spotykamy w Rowie i kierujemy się drogą na Piechowice, a więc dalej zielonym. Las jest piękny, a jeszcze ciekawsza droga szutrowa cały czas góra - dół. Dojeżdżamy do kolejnej krzyżówki(dalej zielony), trzeba zsiąść z roweru bo wąska droga prowadzi ostro w dół aż do kładki, a później stromo w górę.

Dojeżdżamy do szlaku żółtego, skręcamy w prawo i ostro pniemy się pod górę wzdłuż j. Radolnego. Docieramy do Przerębskiej Huty, gdzie zatrzymujemy się na moście. Tu j. Słupinko łączy się z j.Radolnym i jednocześnie Wda wpada do j. Wdzydze. Rzeka Wda-jedna z najczystszych rzek w Polsce i jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych o dl.211km. Ze względu na klasę czystości żyją w niej liczne lipienie, pstrągi i bobry. Kierujemy się dalej na wschód do Czarliny. Mijamy OW Gdańskiej Stoczni Remontowej i ostro w lewo jedziemy szosą do szlaku czerwonego(tzw. kaszubski).

Potem z szosy w prawo na drogę gruntową i ostro góra - dół. Szlak rowerowy skręca na szosę Wąglikowice-Wdzydze Kiszewskie, która jest dość ruchliwa. Wybieramy drogę leśną, jedziemy prosto przez szosę do pierwszego skrzyżowania, skręcamy w prawo i dojeżdżamy do żółtego rowerowego. Niestety znów jesteśmy na szosie.

Dojeżdżając do Wdzydz Kiszewskich skręcamy w polną drogę i podjeżdżamy pod

Skansen. Jest to najstarsze muzeum na świeżym powietrzu w Polsce, powstało w 1906r.

Rozbudowywane przez lata prezentuje zwiedzającym zabudowę wsi kaszubskiej i

kociewskiej od XVII do połowy XX w. Znajduje się tu 40 obiektów architektury

ludowej z planowanych docelowo 80-ciu.

Wdzydze Kiszewskie to nie tylko skansen, ale bardzo atrakcyjna dla turystów

miejscowość, szczególnie dla tych, którzy są amatorami kajaków, żaglówek, rowerów

wodnych, grzybobrania, wędrówek pieszych i rowerowych.

Po wizycie w skansenie jedziemy na zachód na cypel pomiędzy j. Wdzydze i

j. Jelenim i docieramy do wieży widokowej. Ma wysokość 36m; wstęp jest bezpłatny( czynna od 2010r) . Warto się na nią wdrapać bo widok zapiera dech w piersiach. Widać doskonale krzyż czterech jezior oraz wyspy: na pierwszym planie Kozłowiec, a dalej Ostrów Wielki. Po jeziorach pływają kajaki, żaglówki, rowery wodne. Naprawdę warto.

Wracamy główną drogą, mijamy skansen i na skrzyżowaniu odbijamy w lewo w kierunku Wąglikowic. Po 200 m skręt w prawo i jesteśmy na szlaku rowerowym. Droga dość ciężka (b. piaszczysta), ale piękna okolica rekompensuje nasz trud. Mijamy j. Wałachy i docieramy do szlaku zielonego do Gołunia. Niestety pogoda się psuje, zaczyna mocno padać i musimy zmienić plan wycieczki. Przekraczamy szosę Olpuch-Wdzydze Kiszewskie i jedziemy czarnym pieszym. Na wysokości j. Chądzie wracamy na szosę. Leje strasznie, więc decyzja jazdy asfaltem do Wdzydz Tucholskich. Dojeżdżamy szosą do Wdzydz Tucholskich, niewielkiej miejscowości z widokiem na jezioro i barem z wielkim wyborem ryb.

Ostatni etap naszej podróży to czarny szlak turystyczny z Wdzydz Tucholskich w stronę Przytarni, który prowadzi brzegiem jeziora. Na tym odcinku można się nieźle zmęczyć bo droga b. piaszczysta. Dojeżdżamy do ośrodków wypoczynkowych w Borsku; można tu się wykąpać w jeziorze i zarezerwować spływ kajakowy rzeką Wdą. Zielonym rowerowym wracamy na szosę Borsk-Wiele, a w Kliczkowych koło kapliczki skręcamy w prawo. Już tylko 2 km prostej drogi po asfalcie i docieramy do mety naszej wyprawy.

🚲 Trasa rowerowa: Zaborski Park Krajobrazowy ze smakiem Stopień trudności: 2.0

Dystans: 64,5 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 558 m

Suma zjazdów: 560 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Bytowa

Niejednokrotnie mieliśmy okazję przekonać się, że Zaborski Park Krajobrazowy to wspaniały rejon pod kątem turystyki. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, które pozwalają zagłębić się w przepięknej przyrodzie i odetchnąć od cywilizacji. Podczas naszej rowerowej przygody zapoznaliśmy się z wieloma niezwykłymi miejscami. Oprócz aktywnego wypoczynku na rowerze był także czas na relaks nad wodą. A jeśli o niej mowa, to także i o rybce, na którą wstąpiliśmy po drodze. Po sytym obiedzie była również przerwa na deser i kawę, bo jazda na rowerze, to w końcu nie tylko wiatr we włosach ;)

🚲 Trasa rowerowa: Literacki Szlak Turystyczny im. Anny Łajming Stopień trudności: 1.0

Dystans: 50,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 39 m

Suma podjazdów: 465 m

Suma zjazdów: 477 m GR3miasto poleca trasę rowerzystom z Bytowa

Projekt Literackiego Szlaku Turystycznego im. Anny Łajming został zainicjowany przez Zbigniewa Gierszewskiego, nauczyciela Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego w Brusach, któremu twórczość pisarki była bliska. Anna Łajminig związana była z ziemią zaborską, dlatego też wyznakowany szlak przemierza najatrakcyjniejsze zakamarki obszarów Zaborskiego Parku Krajobrazowego odkrywając przed turystą jego przepiękną przyrodę. Tereny te wielokrotnie mieliśmy okazję odkrywać: rowerem, pieszo, a także z perspektywy kajaka. Przebieg szlaku i jego sens: Według znalezionej w Internecie mapy, Literacki Szlak Turystyczny im. Anny Łajming rozpoczyna się w Brusach, a kończy we wsi Kaszuba. Niestety nie udało nam się znaleźć ani faktycznej tablicy początkowej, ani też końcowej, a lokalni mieszkańcy w ogóle nie mieli pojęcia o istnieniu takiego szlaku. Na dobrą sprawę, szkoda też, że trasa nie zatacza pętli umożliwiając turyście powrót w to samo miejsce, skąd wcześniej rozpoczął wycieczkę. Najwidoczniej planiści nie mieli za bardzo pomysłu, jak pominąć ruchliwe drogi, by wrócić z powrotem do Brus. Ale od czego w końcu jest dokładna mapa z podziałką 1:50 tys.? Chcąc bezpiecznie wrócić do celu, wycieczkę zaplanowaliśmy tak, że do samego końca wiodła ona drogami gruntowymi i leśnymi duktami, z dala od jakichkolwiek szos.

Oznakowanie szlaku, a przykra rzeczywistość: Jak się okazuje, już od samego początku trasy, oznakowanie szlaku pozostawia wiele do życzenia. Tablice stoją tylko na głównych skrzyżowaniach w mijanych wsiach, jednak po drodze w wielu miejscach mamy zagwozdkę którędy jechać. Gdyby nie wcześniej wgrany ślad gps w urządzenie nawigujące, nie dotarlibyśmy do celu. Oznakowań szlaku brakuje na nie tylko na rozjazdach dróg gruntowych ale także na całej jego ciągłości, szczególnie na leśnych duktach. Resztki żółto-czarnych oznakowań można spotkać przed wsią Kaszuba, jednak nie są one umieszczone na drzewach frontalnie, jak w przypadku prawidłowego znakowania szlaków pieszych bądź rowerowych. Umieszczenie oznakowania z boku drzewa powoduje, że jest on zupełnie niewidoczny dla poruszającego się po trasie turysty. Izba Pamięci Anny Łajming „zamknięta jest na cztery spusty” Niestety pomimo szczerych chęci, nie udaje nam się również odwiedzić sedna szlaku. Izba Pamięci Anny Łajming, znajdująca się w Przymuszewie zamknięta jest na cztery spusty. Telefonu do placówki też nikt nie odbiera, co sprawia rozgoryczenie w przygotowaniach do pokonania tego szlaku. Zastanawiamy się po co więc i dla kogo został stworzony ten szlak. Czyżby dla samej idei?

Trudność w pokonaniu szlaku: Wycieczka Literackim Szlakiem Turystycznym im. Anny Łajming adresowana jest do osób gustujących w turystyce rowerowej na średnim poziomie. Przejazd szlakiem dedykowany jest głównie dla użytkowników rowerów górskich. Na trasie oprócz odcinków asfaltowych i utwardzonych dróg gruntowych mamy do czynienia z leśnymi duktami. Miejscami występuje także grząski piach, a to z pewnością znacznie utrudnia w jeździe rowerem turystycznym, nie mówiąc już o wyprawie z sakwami, czy przyczepką rowerową do przewozu dzieci.

Miejscowości i Najbardziej atrakcyjne miejsca : Brusy: zabytkowy, drewniany dom, naprzeciwko dworca kolejowego , Brusy: wzniesiony w latach 1876-1879 monumentalny kościół pw. Wszystkich Świętych, Leśno: drewniany kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, wybudowany w latach 1634-1686. Wysoka Zaborska: pochodząca z 1900 r. drewniana zabudowa wsi (11 gospodarstw) Przymuszewo: Szkoła Filialna z 1904 r., a w niej Izba Pamięci Anny Łajming, Sominy: drewniany, zabytkowy kościół filialny pw. MB Królowej Polski Zbudowany z 1756 r. Sominy: drewniane, zabytkowe domy i zagroda gburska z XVIII i XIX w. Kruszyn: zabytkowe domy, pomnik pamięci koła łowieckiego Parzyn: lipa - pomnik przyrody przy leśniczówce nad Zbrzycą, Kaszuba: murowany dworek rodziny Kossak-Główczewskich, wybudowany w 1912 roku Kaszuba: drewniany młyn wodny nad rzeką Zbrzycą.

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

