Przegląd prasy z Bytowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.01.2024

Wyjątkowa wystawa plenerowa, którą można oglądać w Parku Kolibki w Gdyni, to okazja nie tylko do spaceru wśród bajkowych postaci. Dzięki imponujących rozmiarów lampionom, tunelom świetlnym i zapierającym dech pokazom multimedialnym, stworzysz zdjęcia o niepowtarzalnym charakterze. Jak przygotować się do tej fotograficznej podróży? Przeczytajcie poradnik!

Ostrzeżenie przed opadami marznącego deszczu wydał dla województwa pomorskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jest to poważne ostrzeżenie dla kierowców.

Które pomorskie miasto zwycięży w regionalnym etapie plebiscytu i przejdzie do ogólnopolskiej rywalizacji? Gdynia? A może Słupsk, Gdańsk lub Sopot? Jeszcze dziś do południa możecie głosować, pamiętając, że to nie tylko konkurs - to też nasze wspólne coroczne pomaganie. Zdobyte nagrody trafią do potrzebujących.