Przegląd prasy Bytów 27.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Bytowie

Od 1 lutego na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Człuchowie będzie odbywała się kwalifikacja wojskowa. Do stawienia się na komisję lekarską wzywani się przede wszystkim mężczyźni z rocznika 2005 zamieszkujący powiaty człuchowski, chojnicki i bytowski. Oprócz tego obowiązkowi przejścia kwalifikacji wojskowej podlegają inne grupy osób określone przepisami - warto zapoznać się z harmonogramem.

Anna Michalska rzeczniczką Straży Granicznej była do 2021 roku. To właśnie ona była twarzą służb, gdy w Polsce pojawił się kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Znamy jej następcę. To dotychczasowy pracownik Morskiego Oddziału Straży Granicznej.