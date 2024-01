Przegląd prasy Bytów 17.01.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Bytowie

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Kosztowała prawie 3 miliony złotych i z pewności jest najnowocześniejszym tego typu miejsce w powiecie bytowskim. W Tuchomiu wybudowano i już teraz oddana do użytku nową bibliotekę.

Styczniowe wypłat 500 plus miały wzrosnąć do 800 zł. Okazuje się, że nie wszyscy dostali wyższe wypłaty 800 plus od ZUS. Przyczyną miały być „urzędnicze przeszkody”. Premier komentuje całą sytuację i zapewnia: „Wszyscy bez wyjątku, w trybie bardzo pilnym, otrzymają wyrównanie”. Czy na pewno każda rodzina otrzyma wyrównanie?

Ile jest czasu na stawienie się w wyznaczonym miejscu w przypadku powołania do wojska? Teraz będzie na to 6 godzin. Kogo to dotyczy i obowiązuje? Wszystko zależy, co zostanie zapisane w dokumencie, który otrzymamy. To tzw. karta powołania. Czego należy się spodziewać na wypadek wojny lub ogłoszenia mobilizacji?