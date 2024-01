Przegląd prasy 25.01.2024 Bytów. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Bytowa

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na drodze krajowej w Niezabyszewie. Kierowca nie dostosowując prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad pojazdem, a następnie dachował w rowie. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

W całym kraju odbywają się dzisiaj protesty rolników. Rolnicy wyjechali oflagowani na drogi swoimi traktorami i z transparentami także w powiecie oleckim. O godzinie 12:00 rozpoczął się protest, który potrwał do godziny 14:00.

Drogi w Polsce będą zablokowane w co najmniej 250 miejscach w związku z protestami rolników. Akcja skierowana jest m.in. przeciw wprowadzeniu Zielonego Ładu. Pomorscy rolnicy licznie biorą w niej udział, aby dać wyraz sprzeciwu wobec polityce rolnej Unii Europejskiej.

29-letni kierowca w Bytowie stracił auto, bo nie zatrzymał się na znaku "stop". Miał pecha, bo zobaczyli go policjanci, którzy patrolowali swój rejon. Gdy mundurowi zainteresowali się kierowcą, okazało się, że ich spotkanie będzie miał poważne konsekwencje.

Kwestia roli religii w ocenach uczniów budziła liczne dyskusje w społeczności edukacyjnej. Teraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) podjęło stanowczą decyzję. Czy religia i etyka przestaną wpływać na średnią ocen uczniów? Co konkretnie postanowiło MEN, a także jakie inne zmiany czekają uczniów od kwietnia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Najpierw niezbędna dokumentacja, a potem prace – rząd zapewnił samorząd Elbląga o finansowaniu spornego, do niedawna, odcinka toru wodnego prowadzącego do portu w mieście na Warmii. - Bez możliwości zawijania statków do portu w Elblągu inwestycja w przekop mierzei nie miała sensu – mówił Witold Wróblewski, prezydent miasta.