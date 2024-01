Prasówka z Bytowa 19.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Jeziorak, niegdyś mniej atrakcyjny jak Wielkie Jeziora Mazurskie, z roku na rok zyskuje na popularności. Czy nadal oferuje walory ukierunkowane na miłośników Mazur kameralnych? I tak i nie. Mariny w Iławie powstają jak na drożdżach, mnóstwo jachtów do czarteru, bogata oferta hotelowa i restauracyjna. Jednak rozległość jeziora, wielość zatok, zatoczek i wysp daje jeszcze żeglarzom szanse na znalezienie zacisznej przystani.

Torosy, czyli nagromadzona kra lodowa spiętrzona przez wiatr i prądy morskie, pojawiły się na Zalewie Wiślanym. - Aż strach pomyśleć co by się wydarzyło gdyby wiatr ten wiał kilkanaście godzin dłużej - napisał Piotr Kowalkowski, prowadzący Info Meteo.pl.

Świadczenie 800 plus w styczniu 2024 roku zastąpiło 500 plus. Na podwyższonych wypłatach zyskają rodziny, bo na konta rodziców i opiekunów rocznie wpłynie o 3,6 tys. zł więcej pieniędzy. Kiedy dokładnie? Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał harmonogram wypłat podwyższonego świadczenia. Czy trzeba składać wnioski o 800 plus? Kiedy wypłaty 800 plus? Tak wyjaśnia to ZUS.