Polska niezwykła. Piękna Dolina Huczka w sercu parku krajobrazowego

To piękna trasa spacerowa w sercu Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Na trasie godzinnego spaceru: zabytkowa elektrownia w Gałąźni Małej, zamek wodny oraz leśny rezerwat Dolina Huczka z drewnianymi mostkami i schodami. Polecamy o każdej porze roku.

Polska niezwykła - Dolina Huczka. Atrakcyjny spacer w sercu parku

Startujemy z parkingu przy przystani kajakowej w Gałąźni Małej. Po minięciu betonowego mostu skręcamy w prawo. Idziemy kilkaset metrów wśród zabudowań wsi (w tej części to też żółty szlak). I dochodzimy do miejsca, z którego widać z góry elektrownię wodną na rzece Słupi.

To jeden z najstarszych tego typu obiektów w Europie. Projekt elektrowni powstał w 1889 r. Budowano ją w etapach w latach 1912-1924.

Następnie idziemy kilkaset metrów prosto. Na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo, aby po kilku minutach dotrzeć do zamku wodnego. Zamyka on otwarty kanał doprowadzający wody Słupi do jeziora Głębokiego. Potem musimy wrócić do rozwidlenia dróg i na nim skręcić w lewo. Po chwili zaczyna się (po prawej stronie) ścieżka przyrodnicza Dolina Huczka.

Piękna Polska w sercu parku. Zamek wodny i widoki

No i mamy piękne widoki – zakola rzeki, wąwozy. Całości dopełniają drewniane mostki i schody. Ścieżka to także punkty dydaktyczne (historia, osobliwości natury). Na końcu ścieżki dochodzimy do elektrowni, ale tym razem na dole. Obok olbrzymich rur są schody, którymi można dostać się na górę i stamtąd wrócić do przystani kajakowej.

Wideo Kaleta: Bodnar ma problem, wygasił sobie sam mandat